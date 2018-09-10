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    Азербайджан остается крупнейшим инвестором Грузии

    Тбилиси. 10 сентября. REPORT.AZ/ В первой половине этого года Азербайджан инвестировал в грузинскую экономику 136,5 млн долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на местное бюро, об этом говорится в отчете Национальной службы статистики Грузии.

    Инвестиции в первом квартале составили 56 млн долларов, во втором - 80,5 млн долларов. Таким образом, Азербайджан стал крупнейшим инвестором Грузии в первой половине этого года.

    В первую тройку инвесторов вошли также Чехия (77,9 млн долларов) и Нидерланды (97,8 млн долларов).

    Объем прямых иностранных инвестиций в экономику соседней страны в первом полугодии текущего года составил 676,2 млн долларов. Наибольший объем инвестиций пришелся на энергетический сектор (117,7 млн), транспорт и связь (87,2 млн) и финансы (174,9 млн).

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