Азербайджан организует экспортную миссию в Саудовскую Аравию

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Министерство экономики объявило прием заявок экспортеров на участие в экспортной миссии в Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия). Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), миссия организуется с 6 по 8 декабря.

В ней могут принять участие предприниматели, занятые в производстве плодоовощной продукции, чая, фруктовых соков, сухофруктов, варенья, минеральной воды, молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, меда.

Предприниматели будут отобраны на конкурсной основе. Организатором конкурса является AZPROMO. Критерии отбора нижеследующие:

- Производственный потенциал экспортера по производимой продукции - 10 баллов;

- Экспортный потенциал производимой продукции - 10 баллов;

- Наличие опыта экспорта продукции (с указанием объема экспортируемой продукции в 2016 году) - 5 баллов;

Минимальный проходной балл по критериям - 20 баллов.

Для участия в экспортной миссии необходимо представить в AZPROMO заявку, документы или данные о производственном потенциале предпринимателя и предыдущем опыте экспорта. Документы должны быть представлены в Бакинский бизнес-центр (Сабаильский район, проспект Нефтчиляр, 32) не позднее 9 ноября. Контактное лицо - директор департамента поощрения экспорта Фуад Джафаров (тел: (012) 598 01 47/48 (внутренний - 141), e-mail: fceferov@azpromo.az, destek@azpromo.az).