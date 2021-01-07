Азербайджан оценивает нанесенный Карабаху ущерб

В январе запланирован визит иностранных консультантов

Оценка ущерба на освобожденных от оккупации территориях проводится на единой методологической основе с учетом будущих судебных компенсаций, судебных процессов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на проходящем в видеоформате совещании, посвященном итогам 2020 года, под председательством президента Ильхама Алиева.

"Параллельно и местные оценочные компании, и государственные предприятия приступили к осуществлению этой деятельности, в первую очередь, в рамках компетенции Государственной службы по вопросам имущества, с привлечением частного сектора и совместно с другими соответствующими государственными органами по каждому направлению. На начальном этапе этого процесса обобщаются и анализируются проведенные до сих пор разрозненные оценки", - сказал министр.

Он отметил, что в январе запланирован визит иностранных консультантов, оказывающих поддержку в применении единой методологии.