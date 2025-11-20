Джаббаров: Азербайджан и Израиль укрепляют деловое партнерство

В Израиле состоялось 4-е заседание Совместной Азербайджано-Израильской комиссии.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров, находящийся с рабочим визитом в Израиле, сообщил на своей странице в соцсети X.

"Мы подчеркнули важность развития связей между деловыми кругами наших стран, обсудили и оценили возможности укрепления совместной деятельности в сферах торговли, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, цифровизации, туризма и других областях. Эти шаги отражают наши общие цели по диверсификации экономического сотрудничества и укреплению нашего делового партнерства", - отметил министр.