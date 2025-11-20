Джаббаров: Азербайджан и Израиль укрепляют деловое партнерство
Бизнес
- 20 ноября, 2025
- 20:11
В Израиле состоялось 4-е заседание Совместной Азербайджано-Израильской комиссии.
Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров, находящийся с рабочим визитом в Израиле, сообщил на своей странице в соцсети X.
"Мы подчеркнули важность развития связей между деловыми кругами наших стран, обсудили и оценили возможности укрепления совместной деятельности в сферах торговли, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, цифровизации, туризма и других областях. Эти шаги отражают наши общие цели по диверсификации экономического сотрудничества и укреплению нашего делового партнерства", - отметил министр.
Последние новости
20:40
Сборная Азербайджана по шахматам вышла в четвертьфинал ЧМ в ИспанииИндивидуальные
20:20
Зеленский получил от США проект по завершению российско-украинской войныДругие страны
20:15
Каллас: Любое мирное соглашение по Украине должно получить поддержку Киева и ЕСДругие страны
20:11
Фото
Джаббаров: Азербайджан и Израиль укрепляют деловое партнерствоБизнес
20:04
Великобритания продлила лицензию для болгарских дочек "Лукойла"Другие страны
20:02
Председатель ПА ОБСЕ: Встреча парламентариев Азербайджана и Армении говорит о поддержке мирного процессаВнешняя политика
19:59
Меджнун Мамедов: Баку и Рига готовятся подписать 6 документов о расширении сотрудничестваВнешняя политика
19:58
Фото
Азербайджанские борцы завоевали за день три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
19:50