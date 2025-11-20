Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Джаббаров: Азербайджан и Израиль укрепляют деловое партнерство

    • 20 ноября, 2025
    • 20:11
    В Израиле состоялось 4-е заседание Совместной Азербайджано-Израильской комиссии.

    Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров, находящийся с рабочим визитом в Израиле, сообщил на своей странице в соцсети X.

    "Мы подчеркнули важность развития связей между деловыми кругами наших стран, обсудили и оценили возможности укрепления совместной деятельности в сферах торговли, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, цифровизации, туризма и других областях. Эти шаги отражают наши общие цели по диверсификации экономического сотрудничества и укреплению нашего делового партнерства", - отметил министр.

    Azərbaycan İsraillə biznes tərəfdaşlığını möhkəmləndirilməsinə dair ortaq hədəfləri açıqlayıb

    Лента новостей