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Азербайджан обсудил совместные инвестиционные возможности с тюркоязычными странами

Азербайджан обсудил совместные инвестиционные возможности с тюркоязычными странами Азербайджан обсудил совместные инвестиционные возможности со странами-членами Организации тюркоязычных государств
Бизнес
15 сентября 2023 г. 18:03
Азербайджан обсудил совместные инвестиционные возможности с тюркоязычными странами

Азербайджан обсудил совместные инвестиционные возможности со странами-членами Организации тюркоязычных государств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Обсуждения прошли в Стамбуле на сессии "5 государств 1 диаспора с Организацией Тюркских Государств" в рамках церемонии открытия 10-го Конгресса Всемирного турецкого делового совета.

На мероприятии, в котором приняли участие официальные лица стран-членов ОТГ, представители деловых кругов и международных организаций, состоялась дискуссия по вопросам экономического сотрудничества и расширения партнерства между диаспорскими организациями стран-членов ОТГ.

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев рассказал о благоприятном деловом климате в нашей стране, развитии частного сектора, экономическом потенциале освобожденных от оккупации территорий, возможностях расширения экономического сотрудничества в рамках ОТГ.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan türkdilli dövlətləri ilə birgə investisiya imkanlarını müzakirə edib

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