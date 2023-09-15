Азербайджан обсудил совместные инвестиционные возможности с тюркоязычными странами

Азербайджан обсудил совместные инвестиционные возможности со странами-членами Организации тюркоязычных государств

Азербайджан обсудил совместные инвестиционные возможности со странами-членами Организации тюркоязычных государств.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Обсуждения прошли в Стамбуле на сессии "5 государств 1 диаспора с Организацией Тюркских Государств" в рамках церемонии открытия 10-го Конгресса Всемирного турецкого делового совета.

На мероприятии, в котором приняли участие официальные лица стран-членов ОТГ, представители деловых кругов и международных организаций, состоялась дискуссия по вопросам экономического сотрудничества и расширения партнерства между диаспорскими организациями стран-членов ОТГ.

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев рассказал о благоприятном деловом климате в нашей стране, развитии частного сектора, экономическом потенциале освобожденных от оккупации территорий, возможностях расширения экономического сотрудничества в рамках ОТГ.