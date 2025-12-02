Азербайджан обсудил сотрудничество с турецкой фармацевтической компанией

Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с турецкой компанией, производящей лекарства и товары для здоровья.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

Обсуждения состоялись на встрече министра с председателем Совета директоров турецкой компании GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Абидином Гюльмюшем.

"Мы обсудили эффективное сотрудничество компании с Азербайджаном и перспективы в сфере фармацевтической промышленности. В рамках совместной деятельности мы рассмотрели текущее состояние, проделанную работу и будущие планы по проекту фармацевтического завода", - написал министр.