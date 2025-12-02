Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Азербайджан обсудил сотрудничество с турецкой фармацевтической компанией

    Бизнес
    • 02 декабря, 2025
    • 16:41
    Азербайджан обсудил сотрудничество с турецкой фармацевтической компанией

    Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с турецкой компанией, производящей лекарства и товары для здоровья.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

    Обсуждения состоялись на встрече министра с председателем Совета директоров турецкой компании GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Абидином Гюльмюшем.

    "Мы обсудили эффективное сотрудничество компании с Азербайджаном и перспективы в сфере фармацевтической промышленности. В рамках совместной деятельности мы рассмотрели текущее состояние, проделанную работу и будущие планы по проекту фармацевтического завода", - написал министр.

    Микаил Джаббаров фармацевтический завод Абидин Гюльмюш
    Фото
    Azərbaycan Türkiyənin dərman istehsalı şirkəti ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan discusses co-op with Turkish pharmaceutical company
    Elvis

    Последние новости

    17:27

    ММ принял во II чтении законопроекты о прожиточном минимуме и критериях нуждаемости

    Милли Меджлис
    17:27

    Кабинет министров утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан в 2026 году

    Внутренняя политика
    17:27

    В Армении арестовали мужчину, который пытался пронести наркотики арестанту

    В регионе
    17:20

    Сахиль Бабаев: Как минимум 95% населения будет полностью охвачено ОМС

    Финансы
    17:06

    Борреля называют среди фигурантов дела о мошенничестве в Евроколледже

    Другие страны
    16:52

    Глава Минфина: Экономическая политика Азербайджана основана на 3 стратегических целях

    Финансы
    16:50

    Посол: Сеул и Баку имеют хорошие возможности для сотрудничества в сфере АПК

    АПК
    16:48

    Prada завершила покупку Versace за $1,4 млрд

    Это интересно
    16:41

    Анар Алиев: Минимальная пенсия в Азербайджане с 2018 года увеличилась в 2,9 раза

    Финансы
    Лента новостей