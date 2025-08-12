Азербайджан обсудил сотрудничество с Арабской координационной группой

12:48

В Министерстве экономики Азербайджана проведены обсуждения перспектив сотрудничества с делегацией Арабской координационной группы (АКГ).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, в составе делегации — эксперты Исламской группы развития, Фонда развития Абу-Даби, Кувейтского фонда экономического и социального развития, Саудовского фонда развития и Фонда ОПЕК по международному развитию.

На встрече отмечено, что Азербайджан успешно сотрудничает с финансовыми институтами, входящими в АКГ. Участникам встречи представили информацию о благоприятной деловой среде и потенциальных сферах для инвестиций в Азербайджане.

Делегация подчеркнула, что Арабская координационная группа придает большое значение расширению сотрудничества с Азербайджаном. По ее мнению проведение в Азербайджане в 2026 году ежегодных собраний Исламской группы развития будет иметь важное значение для укрепления партнерства.

На встрече стороны также обсудили расширение существующего сотрудничества и возможности реализации инвестиционных проектов под государственные гарантии. Арабская координационная группа готова активно участвовать в финансировании таких проектов.

Арабская координационная группа (АКГ) – это объединение институтов развития, созданное в 1975 году для координации деятельности и согласования решений между организациями, занимающимися финансированием развития в арабском мире. Основная цель АКГ – повышение эффективности совместных усилий по финансированию проектов развития в различных секторах экономики.