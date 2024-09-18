Азербайджан обсудил с Узбекистаном увеличение товарооборота

Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы принял делегацию во главе с заместителем советника президента Узбекистана, директором Центра экономических исследований и реформ Обидом Хакимовым.

Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы принял делегацию во главе с заместителем советника президента Узбекистана, директором Центра экономических исследований и реформ Обидом Хакимовым.

Об этом Report сообщили в Центре.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние экономических, торговых и инвестиционных отношений между странами, направления их дальнейшего развития, потенциальные проектные предложения, связанные с вкладом Центра в реализацию "Практического плана действий ("Дорожная карта") между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан по дальнейшему расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на 2024-2025 годы".

В частности, стороны обсудили вопросы увеличения товарооборота между Азербайджаном и Узбекистаном.

Затем состоялись обсуждения относительно дальнейших шагов по реализации совместных проектов в сфере торговли и инвестиций и укрепления экономического сотрудничества.