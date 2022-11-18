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Азербайджан обсудил с Россией наращивание возможностей коридора "Север-Юг"

Азербайджан обсудил с Россией наращивание возможностей коридора "Север-Юг" Таможенные службы Азербайджана и России обменялись мнениями по наращиванию возможностей международного транспортного коридора Север-Юг.
Бизнес
18 ноября 2022 г. 13:55
Азербайджан обсудил с Россией наращивание возможностей коридора Север-Юг

Таможенные службы Азербайджана и России обменялись мнениями по наращиванию возможностей международного транспортного коридора "Север-Юг".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По информации, первый заместитель председателя комитета, временно исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с руководителем Федеральной таможенной службы России Владимиром Булавиным.

На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам взаимного сотрудничества между двумя странами в области создания благоприятных условий для обеспечения быстрого перемещения транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу, устранения плотности на границе.

На встрече говорилось о развитии экономических связей между двумя странами, подчеркивалась значительная роль совместной эффективной деятельности таможенных органов в увеличении торгового оборота по сравнению с прошлым годом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Rusiya ilə Şimal-Cənub dəhlizinin imkanlarının artırılmasını müzakirə edib

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