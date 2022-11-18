Азербайджан обсудил с Россией наращивание возможностей коридора "Север-Юг"

Таможенные службы Азербайджана и России обменялись мнениями по наращиванию возможностей международного транспортного коридора "Север-Юг".
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
По информации, первый заместитель председателя комитета, временно исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с руководителем Федеральной таможенной службы России Владимиром Булавиным.
На встрече был проведен обмен мнениями по вопросам взаимного сотрудничества между двумя странами в области создания благоприятных условий для обеспечения быстрого перемещения транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу, устранения плотности на границе.
На встрече говорилось о развитии экономических связей между двумя странами, подчеркивалась значительная роль совместной эффективной деятельности таможенных органов в увеличении торгового оборота по сравнению с прошлым годом.