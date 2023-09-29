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Азербайджан и Грузия провели переговоры по вопросам привлечения инвестиций

Азербайджан и Грузия провели переговоры по вопросам привлечения инвестиций Азербайджан провел переговоры с Грузией о стимулировании инвестиций и перспективах сотрудничества.
Бизнес
29 сентября 2023 г. 14:23
Азербайджан и Грузия провели переговоры по вопросам привлечения инвестиций

Азербайджан и Грузия провели переговоры по вопросам привлечения инвестиций и перспектив сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети ”Х“ написал министр экономики Микаил Джаббаров.

”В рамках моего визита в Грузию мы с заместителем премьер-министра этой страны, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили обсудили развитие двусторонних экономических связей, рост товарооборота, стимулирование инвестиций и перспективы сотрудничества", - отметил министр.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Georgia hold talks on encouraging investments
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Gürcüstanla sərmayələrin təşviqini müzakirə edib

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