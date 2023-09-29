Азербайджан и Грузия провели переговоры по вопросам привлечения инвестиций

Азербайджан провел переговоры с Грузией о стимулировании инвестиций и перспективах сотрудничества.

Азербайджан и Грузия провели переговоры по вопросам привлечения инвестиций и перспектив сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети ”Х“ написал министр экономики Микаил Джаббаров.

”В рамках моего визита в Грузию мы с заместителем премьер-министра этой страны, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили обсудили развитие двусторонних экономических связей, рост товарооборота, стимулирование инвестиций и перспективы сотрудничества", - отметил министр.