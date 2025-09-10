ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Азербайджан обсудил с ЧБТР углубление сотрудничества

    Бизнес
    • 10 сентября, 2025
    • 16:35
    Азербайджан обсудил с ЧБТР углубление сотрудничества

    Азербайджан обсудил с Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР) возможность участия в реализуемых в стране инициативах, включая проекты государственно-частного партнерства.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети "Х".

    Министр отметил, что обсуждения состоялись на встрече с делегацией во главе с президентом ЧБТР Серхатом Кёксалом. 

    "Мы подчеркнули важность углубления сотрудничества ЧБТР с частным банковским сектором Азербайджана для поддержки предпринимательства и стимулирования развития бизнеса", - говорится в публикации.

