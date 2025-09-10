Азербайджан обсудил с ЧБТР углубление сотрудничества
Бизнес
- 10 сентября, 2025
- 16:35
Азербайджан обсудил с Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР) возможность участия в реализуемых в стране инициативах, включая проекты государственно-частного партнерства.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети "Х".
Министр отметил, что обсуждения состоялись на встрече с делегацией во главе с президентом ЧБТР Серхатом Кёксалом.
"Мы подчеркнули важность углубления сотрудничества ЧБТР с частным банковским сектором Азербайджана для поддержки предпринимательства и стимулирования развития бизнеса", - говорится в публикации.
Последние новости
17:49
Россия и Иран обсудили строительство ж/д Решт-АстараИнфраструктура
17:49
Экс-глава Верховного суда Сушила Карки может возглавить временное правительство НепалаДругие страны
17:47
Премьер Армении: Есть силы, которые хотят разрушить мир с БакуВ регионе
17:43
Пашинян: Расходы на оборону Армении в будущем году будут ниже 2025 годаВ регионе
17:40
Правые и левые радикалы в Европарламенте вновь собираются требовать отставки фон дер ЛяйенДругие страны
17:27
Мирзоян: Армения обсуждает с США проекты по ж/д инфраструктуреВ регионе
17:21
В Литве на заправке взорвались вагоны с газомДругие
17:16
Хикмет Гаджиев и Кристофер Ландау обсудили отношения Азербайджана и СШАВнешняя политика
17:13