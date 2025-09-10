Азербайджан обсудил с ЧБТР углубление сотрудничества

Азербайджан обсудил с Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР) возможность участия в реализуемых в стране инициативах, включая проекты государственно-частного партнерства.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети "Х".

Министр отметил, что обсуждения состоялись на встрече с делегацией во главе с президентом ЧБТР Серхатом Кёксалом.

"Мы подчеркнули важность углубления сотрудничества ЧБТР с частным банковским сектором Азербайджана для поддержки предпринимательства и стимулирования развития бизнеса", - говорится в публикации.