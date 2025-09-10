İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Azərbaycan QDTİB ilə dövlət-özəl tərəfdaşlıq layihələrində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Biznes
    • 10 sentyabr, 2025
    • 16:04
    Azərbaycan QDTİB ilə dövlət-özəl tərəfdaşlıq layihələrində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı (QDTİB) ilə dövlət-özəl tərəfdaşlıq layihələri də daxil olmaqla ölkədə həyata keçiriləcək digər təşəbbüslərdə iştirak potensialı müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Nazir bildirib ki, bu barədə müzakirələr QDTİB-in prezidenti Serhat Köksalın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə aparılıb. Həmçinin, görüşdə tərəfdaşlıq imkanları müzakirə edilib.

    "QDTİB ilə Azərbaycanın özəl bank sektoru arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin sahibkarlığın dəstəklənməsi və biznesin inkişafının stimullaşdırılması baxımından əhəmiyyətini vurğuladıq", - deyə nazir qeyd edib.

    Son xəbərlər

    16:22

    Elmi Tədqiqat İnstitutu: Xəzər dənizi ciddi təhlükə altındadır

    İnfrastruktur
    16:20

    Qətər hökuməti Netanyahuya qarşı məhkəməyə müraciət etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    16:20

    "Beşiktaş" yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    16:19

    Azərbaycan kəhriz istifadəsində dünyada 4-cü yerdədir

    İnfrastruktur
    16:18

    Heydər Əliyev Fondu ilə Vatikan Apostol Kitabxanası və Apostol Arxivi arasında memorandum imzalanıb

    Daxili siyasət
    16:14

    NATO Alyans üzvlərinin ərazisinin hər qarışını müdafiə edəcək

    Digər ölkələr
    16:12

    "Kaspi"nin əməkdaşı beynəlxalq festivalın münsiflər heyətinə üzv seçilib

    İncəsənət
    16:11

    Milli Məclisin prosedur qaydalarında dəyişikliklər ediləcək - EKSKLÜZİV

    Milli Məclis
    16:05

    Humay Əhmədbəyli: KOBİA qadın sahibkarlığının inkişafına dəstək göstərir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti