Азербайджан назначил торгового представителя по странам Центральной Азии - ЭКСКЛЮЗИВ

Самед Гасанов назначен торговым представителем Азербайджана по странам Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан) с базированием в Республике Узбекистан.

Об этом сообщили Report в Министерстве экономики Азербайджана.

Отмечается, что торговый представитель Азербайджана в странах Центральной Азии играет важнейшую роль в развитии торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и государствами Центральной Азии, продвижении бренда Made in Azerbaijan и инвестиционного климата Азербайджана, а также в увеличении ненефтяного экспорта страны.

Самед Гасанов с 2015 года работал на различных должностях в Фонде поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), а с августа 2023 года занимал должность директора Департамента поощрения инвестиций AZPROMO.