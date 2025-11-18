Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Азербайджан назначил торгового представителя по странам Центральной Азии - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    • 18 ноября, 2025
    • 13:43
    Азербайджан назначил торгового представителя по странам Центральной Азии - ЭКСКЛЮЗИВ

    Самед Гасанов назначен торговым представителем Азербайджана по странам Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан) с базированием в Республике Узбекистан.

    Об этом сообщили Report в Министерстве экономики Азербайджана.

    Отмечается, что торговый представитель Азербайджана в странах Центральной Азии играет важнейшую роль в развитии торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и государствами Центральной Азии, продвижении бренда Made in Azerbaijan и инвестиционного климата Азербайджана, а также в увеличении ненефтяного экспорта страны.

    Самед Гасанов с 2015 года работал на различных должностях в Фонде поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), а с августа 2023 года занимал должность директора Департамента поощрения инвестиций AZPROMO.

    Самед Гасанов торговый представитель Центральная Азия
    Лента новостей