    Азербайджан нарастил экспорт и снизил импорт чая

    Бизнес
    • 25 марта, 2026
    • 17:50
    Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал 133,55 тонны чая на сумму $1 млн 162,74 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 10,5 тонны (8,6%) и на $56 тыс. (5,14%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В отчетный период доходы от экспорта чая составляли незначительную долю в общих экспортных доходах Азербайджана.

    В январе-феврале Азербайджан импортировал 1 905,98 тонны чая на сумму $12 млн 603,57 тыс., что соответственно на 1141,4 тонны (37,4%) и $6 млн 7,39 тыс. (32,2%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В отчетный период расходы на импорт чая составили 0,5% от общих расходов Азербайджана на импорт.

    Государственный таможенный комитет Эскпорт азербайджанской продукции
    Azərbaycan çay ixracını artırıb, idxalını isə azaldıb
