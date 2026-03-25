Азербайджан нарастил экспорт и снизил импорт чая

Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал 133,55 тонны чая на сумму $1 млн 162,74 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 10,5 тонны (8,6%) и на $56 тыс. (5,14%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период доходы от экспорта чая составляли незначительную долю в общих экспортных доходах Азербайджана.

В январе-феврале Азербайджан импортировал 1 905,98 тонны чая на сумму $12 млн 603,57 тыс., что соответственно на 1141,4 тонны (37,4%) и $6 млн 7,39 тыс. (32,2%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период расходы на импорт чая составили 0,5% от общих расходов Азербайджана на импорт.