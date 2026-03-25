Азербайджан нарастил экспорт и снизил импорт чая
- 25 марта, 2026
- 17:50
Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал 133,55 тонны чая на сумму $1 млн 162,74 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 10,5 тонны (8,6%) и на $56 тыс. (5,14%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отчетный период доходы от экспорта чая составляли незначительную долю в общих экспортных доходах Азербайджана.
В январе-феврале Азербайджан импортировал 1 905,98 тонны чая на сумму $12 млн 603,57 тыс., что соответственно на 1141,4 тонны (37,4%) и $6 млн 7,39 тыс. (32,2%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отчетный период расходы на импорт чая составили 0,5% от общих расходов Азербайджана на импорт.
Последние новости
18:25
Гарри Митсидис: Масштабы восстановительных работ в Карабахе поразительныВнешняя политика
18:21
Казахстан и Россия обсудили охрану экосистемы КаспияЭкология
18:19
Хакан Фидан обсудил c Ван И эскалацию на Ближнем Востоке - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:04
В Азербайджане обнародован объем производства этилена за два месяцаПромышленность
17:59
Алексей Гончаренко: Украина должна быть готова ко всем сценариямДругие страны
17:52
Ушаков: Вашингтон проинформировал Москву об итогах переговоров США-Украина во ФлоридеДругие страны
17:50
Азербайджан нарастил экспорт и снизил импорт чаяБизнес
17:37
Видео
Микаэль Форре: Канаки продолжат политическую борьбу за независимостьДругие страны
17:31