    Азербайджан начал продавать фундук в Сирию

    Бизнес
    • 27 ноября, 2025
    • 14:09
    Азербайджан начал продавать фундук в Сирию

    В январе-сентябре этого года Азербайджан экспортировал 13 486 тонн фундука на сумму $100,4 млн, что на 38% больше в стоимостном и на 13% больше в количественном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2024 года.

    Согласно расчетам Report, основанным на данных Государственного комитета статистики, за отчетный период Азербайджан продал в Россию 6 510 тонн (-15%) фундука на сумму $44,1 млн (на 0,5% меньше, чем годом ранее), в Германию - 2 145 тонн (+62%) на сумму $18,3 млн (+82%), в Италию - 1 366 тонн (+63%) на сумму $12 млн (в 2 раза больше).

    В этом году впервые за последние 14 лет (примечание: официальная статистика по внешней торговле в открытом доступе имеется до 2011 года) были осуществлены поставки в Сирию (46 тонн на сумму $472,4 тыс.).

    Azərbaycan Suriyaya meşə fındığı satmağa başlayıb
    Azerbaijan begins hazelnut exports to Syria

