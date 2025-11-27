Азербайджан начал продавать фундук в Сирию

В январе-сентябре этого года Азербайджан экспортировал 13 486 тонн фундука на сумму $100,4 млн, что на 38% больше в стоимостном и на 13% больше в количественном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2024 года.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Государственного комитета статистики, за отчетный период Азербайджан продал в Россию 6 510 тонн (-15%) фундука на сумму $44,1 млн (на 0,5% меньше, чем годом ранее), в Германию - 2 145 тонн (+62%) на сумму $18,3 млн (+82%), в Италию - 1 366 тонн (+63%) на сумму $12 млн (в 2 раза больше).

В этом году впервые за последние 14 лет (примечание: официальная статистика по внешней торговле в открытом доступе имеется до 2011 года) были осуществлены поставки в Сирию (46 тонн на сумму $472,4 тыс.).