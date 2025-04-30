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Азербайджан начал переговоры с Казахстаном по проекту новой конвенции об устранении двойного налогообложения

Азербайджан начал переговоры с Казахстаном по проекту новой конвенции об устранении двойного налогообложения 09^00
Бизнес
30 апреля 2025 г. 09:11
Азербайджан начал переговоры с Казахстаном по проекту новой конвенции об устранении двойного налогообложения

Государственная налоговая служба Азербайджана и Комитет государственных доходов Казахстана начали переговоры по проекту новой Конвенции об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество и предотвращении уклонения от налогообложения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Отметим, что Азербайджан и Казахстан в сентябре 1996 года подписали конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество. Данное соглашение вступило в силу с 1 января 1998 года.

В апреле 2017 года стороны подписали протокол в дополнении к этому соглашению, исключив из него пункты, касающиеся имущества. Этот протокол вступил в силу с 1 января 2019 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan begins talks on new Convention project with Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qazaxıstanla yeni Konvensiya layihəsi üzrə danışıqlara başlayıb

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