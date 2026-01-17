Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан начал импортировать заменители икры из Казахстана

    Бизнес
    • 17 января, 2026
    • 16:42
    Азербайджан в январе-октябре 2025 года импортировал 62 тонны заменителей рыбной икры на сумму $845 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 29% и в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    За отчетный период Азербайджан импортировал из России 17,3 тонны (-15%) заменителей икры на сумму $467 тыс. (в два раза больше, чем годом ранее), из Беларуси - 30 тонн (+58%) на сумму $227 тыс. (+58%), из Китая - 8,1 тонны продукции на сумму $94 тыс. (годом ранее поставок не было), из Ирана - 5 тонн (-34%) на сумму $29 тыс. (-6%).

    В прошлом году впервые за 14 лет поставки осуществлены из Казахстана (1,88 тонны на сумму $20,31 тыс.).

    Azərbaycan Qazaxıstandan kürü əvəzediciləri almağa başlayıb

