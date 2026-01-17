Azərbaycan Qazaxıstandan kürü əvəzediciləri almağa başlayıb
- 17 yanvar, 2026
- 15:27
Ötən ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 845 min ABŞ dolları dəyərində 62 ton balıq kürüsünün əvəzedicilərini idxal edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 2 dəfə, kəmiyyət olaraq – 29 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyadan 467 min ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 2 dəfə çox) 17,3 ton (-15 %), Belarusdan 227 min ABŞ dolları dəyərində (+58 %) 30 ton (+58 %), Çindən 94 min ABŞ dolları dəyərində 8,1 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), İrandan 29 min ABŞ dolları dəyərində (-6 %) 5 ton (-34 %), Qazaxıstandan 20,31 min ABŞ dolları dəyərində 1,88 ton məhsul alıb.
Ötən il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Qazaxıstandan tədarük həyata keçirilib.