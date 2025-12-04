Азербайджан начал импортировать кукурузу еще из одной страны

Азербайджан в январе-сентябре этого года импортировал 36 тыс. 976 тонн кукурузы (включая семенную) на сумму $14,1 млн.

Согласно расчетам Report на основе данных Госкомстата, это на 29% меньше в стоимостном и на 42% - в количественном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Азербайджан импортировал 35 378 тонн (-43%) кукурузы из России на сумму $7,3 млн (на 45% меньше, чем год назад), из Турции - 742 тонны (-20%) на сумму $1,9 млн (-26%), из Франции - 276 тонн (+2,9 раза) на сумму $1,5 млн (+2,9 раза), из Венгрии - 220 тонн (+3 раза) на сумму $1,5 млн (+3,7 раза), из Сербии - 145 тонн (+14%) на сумму $858 тыс. (+6%).

В этом году впервые за последние 14 лет осуществлены поставки из Словакии (6,5 тонны на сумму $49 тыс.).

Из 85,3 тыс. тонн кукурузы, импортированной в Азербайджан в 2024 году, 97,7% пришлось на долю России.