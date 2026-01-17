Азербайджан начал импортировать гвоздику из Таиланда
Бизнес
- 17 января, 2026
- 14:54
Азербайджан в январе-октябре 2025 года импортировал 84 тонны гвоздики на сумму $667 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 28% и 38% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
За отчетный период Азербайджан импортировал специю из Индонезии, Мадагаскара, Турции, Индии, Германии и других стран.
В прошлом году впервые за последние 14 лет поставки осуществлены из Таиланда (0,01 тонны на сумму $0,02 тыс.).
Последние новости
15:14
Семь человек задержаны во время протеста перед посольством Ирана в ЕреванеВ регионе
15:10
Хаменеи возложил ответственность на Трампа за беспорядки в ИранеВ регионе
15:09
В Баку пять человек задержаны по подозрению в кражеПроисшествия
15:08
Восемь человек пострадали при взрыве газового баллона в кафе в РоссииДругие страны
14:59
Делегация Украины прибыла в США для переговоров по мирному плануДругие страны
14:54
Азербайджан начал импортировать гвоздику из ТаиландаБизнес
14:40
В Дании и Гренландии пройдут протесты против притязаний Трампа на островДругие страны
14:30
Началась аккредитация СМИ на WUF13Инфраструктура
14:13