Азербайджан начал импортировать гвоздику из Таиланда

Азербайджан в январе-октябре 2025 года импортировал 84 тонны гвоздики на сумму $667 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 28% и 38% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период Азербайджан импортировал специю из Индонезии, Мадагаскара, Турции, Индии, Германии и других стран.

В прошлом году впервые за последние 14 лет поставки осуществлены из Таиланда (0,01 тонны на сумму $0,02 тыс.).