Отмечен день образования Военно-воздушных сил Азербайджана

В Н-ской воинской части Военно-воздушных сил 14 февраля состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине со дня образования ВВС Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, в мероприятии с участием личного состава воинской части и творческого коллектива Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии было рассказано об успехах, достигнутых воинской частью. Отмечалось, что воинская часть, принимавшая участие во многих успешных операциях, всегда достойно и профессионально выполняла поставленные боевые задачи.

В художественной части мероприятия была представлена концертная программа, которая подарила военнослужащим праздничное настроение.