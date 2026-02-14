Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Отмечен день образования Военно-воздушных сил Азербайджана

    Армия
    • 14 февраля, 2026
    • 19:06
    Отмечен день образования Военно-воздушных сил Азербайджана

    В Н-ской воинской части Военно-воздушных сил 14 февраля состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине со дня образования ВВС Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, в мероприятии с участием личного состава воинской части и творческого коллектива Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину.

    Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

    На мероприятии было рассказано об успехах, достигнутых воинской частью. Отмечалось, что воинская часть, принимавшая участие во многих успешных операциях, всегда достойно и профессионально выполняла поставленные боевые задачи.

    В художественной части мероприятия была представлена концертная программа, которая подарила военнослужащим праздничное настроение.

    Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin yaranması günü qeyd olunub
