İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan daha bir ölkədən mixək idxal etməyə başlayıb

    Biznes
    • 17 yanvar, 2026
    • 14:21
    Azərbaycan daha bir ölkədən mixək idxal etməyə başlayıb

    Ötən ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 667 min ABŞ dolları dəyərində 84 ton mixək idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 38 %, kəmiyyət olaraq 28 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan İndoneziyadan 585,5 min ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 13 % çox) 76,31 ton (+27 %), Madaqaskardan 57,7 min ABŞ dolları dəyərində (-79 %) 6,1 ton (-80 %), Türkiyədən 7,11 min ABŞ dolları dəyərində (-27 %) 0,33 ton (+27 %), Hindistandan 6,84 min ABŞ dolları dəyərində (-91 %) 1 ton (-90 %), Almaniyadan 0,11 min ABŞ dolları dəyərində (+2,8 dəfə) 0,01 ton (dəyişməyib) məhsul alıb.

    Ötən il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Tailanddan tədarük (0,02 min ABŞ dolları dəyərində 0,01 ton) həyata keçirilib.

    Dövlət Statistika Komitəsi İndoneziya Madaqaskar Türkiyə Tailand

    Son xəbərlər

    14:40

    Suriya ordusu Rakka vilayətinə daxil olub

    Region
    14:26

    Paytaxtda oğurluq edən beş nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    14:21

    Azərbaycan daha bir ölkədən mixək idxal etməyə başlayıb

    Biznes
    14:19

    Luis Enrike PSJ-nin baş məşqçisi kimi 100-cü qələbəsini qazanıb

    Futbol
    14:10

    WUF13 üzrə media nümayəndələrinin akkreditasiyasına başlanılıb

    İnfrastruktur
    14:03

    Ukrayna Çexiya ilə mənzillərin bərpası və icmaların enerji dayanıqlılığını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    13:41

    La Liqa təmsilçisi Fransa klubunun futbolçusunu heyətinə qatıb

    Futbol
    13:40

    Rusiyada Nalçikdə polislərə hücumun qarşısı alınıb

    Digər ölkələr
    13:28

    Ötən gün Azərbaycanda 12 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti