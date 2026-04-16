Азербайджан начал импорт товаров из Армении
- 16 апреля, 2026
- 10:06
Азербайджан в марте текущего года впервые импортировал из Армении товары на сумму $960.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Кроме того, в I квартале текущего года Азербайджан экспортировал в Армению продукцию на сумму $5 млн 757 тыс. Из этой суммы $1 млн 537 тыс. пришлось на март.
Доходы от экспорта в Армению составляют 0,1% от общих экспортных доходов Азербайджана.
