    Азербайджан начал импорт товаров из Армении

    Бизнес
    • 16 апреля, 2026
    • 10:06
    Азербайджан начал импорт товаров из Армении

    Азербайджан в марте текущего года впервые импортировал из Армении товары на сумму $960.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    Кроме того, в I квартале текущего года Азербайджан экспортировал в Армению продукцию на сумму $5 млн 757 тыс. Из этой суммы $1 млн 537 тыс. пришлось на март.

    Доходы от экспорта в Армению составляют 0,1% от общих экспортных доходов Азербайджана.

    Государственный таможенный комитет Армения
    Azərbaycan Ermənistandan mal idxal etməyə başlayıb
    Azerbaijan begins importing goods from Armenia

