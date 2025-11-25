Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Азербайджан начал импорт фиников из Индии

    Бизнес
    • 25 ноября, 2025
    • 17:46
    Азербайджан начал импорт фиников из Индии

    В январе-сентябре текущего года Азербайджан импортировал 5 702 тонны фиников (свежих или сушеных) на сумму 9,1 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 22% и на 14% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

    За отчетный период Азербайджан импортировал финики из Ирана, Туниса, Израиля, Палестины и Алжира.

    В этом году впервые за последние 14 лет поставки осуществлены из Индии (0,04 тонны на сумму 300 долл. США).

    Azərbaycan Hindistandan xurma almağa başlayıb

