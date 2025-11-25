Азербайджан начал импорт фиников из Индии

В январе-сентябре текущего года Азербайджан импортировал 5 702 тонны фиников (свежих или сушеных) на сумму 9,1 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 22% и на 14% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период Азербайджан импортировал финики из Ирана, Туниса, Израиля, Палестины и Алжира.

В этом году впервые за последние 14 лет поставки осуществлены из Индии (0,04 тонны на сумму 300 долл. США).