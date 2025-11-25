Азербайджан начал импорт фиников из Индии
Бизнес
- 25 ноября, 2025
- 17:46
В январе-сентябре текущего года Азербайджан импортировал 5 702 тонны фиников (свежих или сушеных) на сумму 9,1 млн долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 22% и на 14% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
За отчетный период Азербайджан импортировал финики из Ирана, Туниса, Израиля, Палестины и Алжира.
В этом году впервые за последние 14 лет поставки осуществлены из Индии (0,04 тонны на сумму 300 долл. США).
Последние новости
18:38
Зеленский утвердил санкции против 56 судов, незаконно перевозивших украинскую продукциюДругие страны
18:30
Халафов и Фидан обсудили региональные вопросы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:29
Азербайджан принял участие в 20-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследияВнешняя политика
18:28
Фото
Азербайджан становится значимым игроком в рамках Среднего коридораИнфраструктура
18:17
Фото
Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в железнодорожной сфереИнфраструктура
18:12
Министр финансов: Трамп до Рождества объявит имя будущего главы ФРСДругие страны
18:09
Строительство нескольких ГЭС в Кяльбаджаре завершится в 2026 годуЭнергетика
18:08
К концу 2026 года планируется возвращение жителей в село Зар Кяльбаджарского районаВнутренняя политика
18:03