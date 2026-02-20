Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Посол: Японские компании участвуют в подготовке Генплана по энергетике на освобожденных территориях

    Внешняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 19:30
    Японские компании участвуют в проектах на освобожденных территориях Азербайджана.

    Как передает Report, об этом посол Японии в стране Кацуя Ватанабэ заявил журналистам перед началом официального приема, посвященного государственному празднику Японии - дню рождения японского императора Нарухито.

    Посол напомнил, что 2026 год в Азербайджане объявлен "Годом архитектуры и градостроительства", и сотрудничество в этой сфере может быть полезным для обеих стран. По его словам, Азербайджан может успешно применить опыт японских компаний в сфере строительства.

    Ватанабэ также напомнил, что в Японии реализуются проекты "умных городов". В настоящее время японские компании участвуют в подготовке Генерального плана по энергетике на освобожденных территориях.

    Посол также выразил надежду на дальнейшее развитие дружеских отношений и культурного обмена между двумя странами.

    Səfir: Yaponiya şirkətləri Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərində fəaliyyət göstərirlər
    Ambassador: Japanese companies involved in energy master plan for liberated territories
