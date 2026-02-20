İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Səfir: Yaponiya şirkətləri Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərində fəaliyyət göstərirlər

    Xarici siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 19:12
    Səfir: Yaponiya şirkətləri Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərində fəaliyyət göstərirlər

    Yaponiya şirkətləri Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərində fəaliyyət göstərirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bakıda jurnalistlərə açıqlamasında Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Katsuya Vatanabe deyib.

    "Azərbaycanda Arxitektura və Şəhərsalma ilidir. Düşünürəm ki, bu həm Azərbaycan, həm də beynəlxalq səviyyədə əhəmiyyət kəsb edir. Fikrimcə, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında bu sahədə əməkdaşlıq yaranarsa, Yaponiya şirkətlərinin təcrübələri Azərbaycanda da tətbiq oluna bilər", - səfir bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Yaponiyada "ağıllı şəhər" layihələri həyata keçirilir.

    "Hazırda Yaponiya şirkətləri azad olunmuş ərazilərdə energetika üzrə Baş planın hazırlanması ilə bağlı layihədə fəaliyyət göstərirlər" , - K.Vatanabe vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyində bu ölkənin İmperatoru Naruhitonun doğum günü qeyd olunub. Ziyafətdən öncə səfir bu tədbirin Azərbaycanla Yaponiya arasında dostluq münasibətləri, mədəniyyət müdailəsinini daha da dərinləşdirəcəyinə ümid etdiyini bildirib.

