Азербайджан в январе закупил 108 электромобилей
Бизнес
- 17 марта, 2026
- 17:19
Азербайджан в январе текущего года импортировал 108 электромобилей на сумму $3,3 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 22% и на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За отчетный период Азербайджан закупил электромобили у Китая, Великобритании, Германии и других стран.
В этом году впервые за последние 16 лет поставки осуществлены из Узбекистана (4 единицы на $70,2 тыс.).
