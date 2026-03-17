Азербайджан в январе закупил 108 электромобилей

Азербайджан в январе текущего года импортировал 108 электромобилей на сумму $3,3 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 22% и на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Азербайджан закупил электромобили у Китая, Великобритании, Германии и других стран.

В этом году впервые за последние 16 лет поставки осуществлены из Узбекистана (4 единицы на $70,2 тыс.).