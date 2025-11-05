Азербайджан расширяет экономическую интеграцию с Арабской координационной группой

Азербайджан и Арабская координационная группа обсудили углубление экономической интеграции.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"На Круглом столе высокого уровня Арабской координационной группы в Баку мы подчеркнули эффективное сотрудничество Азербайджана с институтами, входящими в группу. В рамках мероприятия обсудили инвестиционные возможности, заново формирующие экономический ландшафт региона, инвестиционный потенциал освобожденных от оккупации территорий, стратегические инфраструктурные проекты и перспективы совместного финансирования. Отметили важность расширения сотрудничества для обеспечения устойчивого развития, углубления экономической интеграции и продвижения общего благосостояния", - говорится в сообщении.