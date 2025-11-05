Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Азербайджан расширяет экономическую интеграцию с Арабской координационной группой

    Бизнес
    • 05 ноября, 2025
    • 17:34
    Азербайджан расширяет экономическую интеграцию с Арабской координационной группой

    Азербайджан и Арабская координационная группа обсудили углубление экономической интеграции.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

    "На Круглом столе высокого уровня Арабской координационной группы в Баку мы подчеркнули эффективное сотрудничество Азербайджана с институтами, входящими в группу. В рамках мероприятия обсудили инвестиционные возможности, заново формирующие экономический ландшафт региона, инвестиционный потенциал освобожденных от оккупации территорий, стратегические инфраструктурные проекты и перспективы совместного финансирования. Отметили важность расширения сотрудничества для обеспечения устойчивого развития, углубления экономической интеграции и продвижения общего благосостояния", - говорится в сообщении.

