Азербайджан расширяет экономическую интеграцию с Арабской координационной группой
- 05 ноября, 2025
- 17:34
Азербайджан и Арабская координационная группа обсудили углубление экономической интеграции.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
"На Круглом столе высокого уровня Арабской координационной группы в Баку мы подчеркнули эффективное сотрудничество Азербайджана с институтами, входящими в группу. В рамках мероприятия обсудили инвестиционные возможности, заново формирующие экономический ландшафт региона, инвестиционный потенциал освобожденных от оккупации территорий, стратегические инфраструктурные проекты и перспективы совместного финансирования. Отметили важность расширения сотрудничества для обеспечения устойчивого развития, углубления экономической интеграции и продвижения общего благосостояния", - говорится в сообщении.
Bakıda Ərəb Koordinasiya Qrupunun (@arabcoordgroup) Yüksək Səviyyəli Dəyirmi Masasında Azərbaycanın Qrupa daxil olan institutlarla səmərəli əməkdaşlığını vurğuladıq.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) November 5, 2025
Tədbir çərçivəsində regionun #iqtisadi mənzərəsini yenidən formalaşdıran sərmayə imkanları, işğaldan azad edilmiş… pic.twitter.com/mUE4Yt6ek6