Азербайджан обсудил с кувейтской Alshaya Group сотрудничество в сфере цифровой торговли
Бизнес
09 октября, 2025
17:30
Азербайджан обсудил возможности потенциального сотрудничества с кувейтской компанией Alshaya Group, одним из ведущих мировых операторов брендового франчайзинга, в области цифровой торговли и инновационных подходов.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".
Министр отметил, что обсуждения прошли во время делового визита в Кувейт на встрече с исполнительным председателем компании Мухаммедом Алшайя: "На встрече мы поделились мнениями о новых возможностях в глобальной бизнес-среде, а также о трансфере передового опыта в нашу страну".
