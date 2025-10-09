Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Азербайджан обсудил с кувейтской Alshaya Group сотрудничество в сфере цифровой торговли

    09 октября, 2025
    • 17:30
    Азербайджан обсудил с кувейтской Alshaya Group сотрудничество в сфере цифровой торговли

    Азербайджан обсудил возможности потенциального сотрудничества с кувейтской компанией Alshaya Group, одним из ведущих мировых операторов брендового франчайзинга, в области цифровой торговли и инновационных подходов.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

    Министр отметил, что обсуждения прошли во время делового визита в Кувейт на встрече с исполнительным председателем компании Мухаммедом Алшайя: "На встрече мы поделились мнениями о новых возможностях в глобальной бизнес-среде, а также о трансфере передового опыта в нашу страну".

    Azərbaycan Küveytin "Alshaya Group" şirkəti ilə rəqəmsal ticarət sahəsində əməkdaşlıq edə bilər
    Azerbaijan may cooperate with Kuwaiti Alshaya Group in digital commerce

