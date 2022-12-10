Азербайджан импортировал из Оренбургской области мед

С начала 2022 года из Оренбургской области отправлено в ОАЭ и Азербайджан более 38,5 тонн меда.

С начала 2022 года из Оренбургской области отправлено в ОАЭ и Азербайджан более 38,5 тонн меда.

Как передает Report, об этом сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).

Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области в этом году проконтролировано 54,8 тысяч тонн животноводческой продукции, предназначенной для экспорта в зарубежные страны. Основную часть экспортных партий составили корма растительного происхождения и комбикорма (54,4 тысяч тонн), которые направлялись в Латвию, Узбекистан и Таджикистан.

Кроме того, в США и Германию было направлено более 165 тонн рыбы, а также в Гонконг и Анголу 130 тонн субпродуктов КРС.

Каждая партия животноводческого груза перед отправкой на экспорт досматривается должностными лицами Россельхознадзора и исследуется в ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора». Все экспортные партии соответствовали необходимым ветеринарно-санитарным требованиям стран импортеров.

На всю экспортируемую продукцию выданы ветеринарные сертификаты.