Азербайджан и Венгрия подписали ряд документов

На состоявшемся сегодня в Баку 8-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией были подписаны два документа.

На состоявшемся сегодня в Баку 8-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией подписан ряд документов.

Как сообщает Report, одним из документов является "Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Венгрии в области управления водными ресурсами".

Меморандум подписали министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.

"Меморандум о сотрудничестве между Азербайджаном и Венгрией о здоровье животных" подписали председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.

Кроме того, ректор Азербайджанского университета языков Кямаль Абдулла и П.Сиярто подписали "Cоглашение о преподавании венгерского языка и культуры".

По итогам заседания комиссии был подписан протокол. Его подписали Сахиль Бабаев и Питер Сиярто.