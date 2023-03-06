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Азербайджан и Венгрия обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер

Азербайджан и Венгрия обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер Азербайджан и Венгрия имеют широкие возможности для укрепления связей в области энергетики, промышленности, транспорта, информационных технологий, сельского хозяйства, торговли, образования, и принимаются необходимые меры для реализации этого потенциала.
Бизнес
6 марта 2023 г. 16:35
Азербайджан и Венгрия обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер

Азербайджан и Венгрия имеют широкие возможности для укрепления связей в области энергетики, промышленности, транспорта, информационных технологий, сельского хозяйства, торговли, образования, и принимаются необходимые меры для реализации этого потенциала.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с министром экономического развития Венгрии Мартоном Надем.

На встрече была подчеркнута важная роль развития азербайджано-венгерских отношений, взаимных визитов глав государств и правительств, встреч, проведенных в рамках официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Венгрию в январе 2023 года, в укреплении сотрудничества.

"Показателем взаимной заинтересованности в расширении партнерства между двумя странами является увеличение азербайджано-венгерского торгового оборота, осуществление выгодного инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Министр экономического развития Венгрии Мартон Надь рассказал о важности реализуемых Азербайджаном проектов в обеспечении энергетической безопасности Европы и поделился мнением о расширении экономических и торговых связей.

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Версия на английском языке ФотоAreas for strengthening relations between Azerbaijan and Hungary named
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Macarıstan arasında əlaqələrin gücləndirilməsi nəzərdə tutulan sahələr açıqlanıb

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