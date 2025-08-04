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Азербайджан и Великобритания реализовали первую сделку по программе кредитных гарантий UKEF на £5 млрд

Азербайджан и Великобритания реализовали первую сделку по программе кредитных гарантий UKEF на £5 млрд В Азербайджане реализована первая сделка по программе кредитных гарантий UKEF на £5 млрд
Бизнес
4 августа 2025 г. 12:36
Азербайджан и Великобритания реализовали первую сделку по программе кредитных гарантий UKEF на £5 млрд

Азербайджан и Великобритания успешно реализовали первую сделку при поддержке Агентства экспортного кредитования Великобритании (UKEF) в рамках программы кредитных гарантий на сумму 5 млрд фунтов стерлингов.

Об этом сообщили Report в посольстве Великобритании в Баку.

В дипмиссии отметили, авиакомпания Silk Way West Airlines заключила в Великобритании сделку по экспортному финансированию покупки современного авиасимулятора Boeing 777.

"Тренажер, производимый британской компанией L3Harris Commercial Aviation Solutions, представляет собой модель нового поколения, которая объединяет три варианта Boeing 777 и предлагает студентам Национальной авиационной академии Азербайджана очень реалистичные условия обучения. Благодаря стратегическому расположению Азербайджана, повышению его роли в мировой авиации и логистике, существует фантастический потенциал для дальнейшего сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном в рамках UKEF", - подчеркнули в посольстве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Britaniya 5 milyard funt sterlinqlik kredit zəmanəti üzrə ilk sövdələşməni icra edib
Версия на английском языке Azerbaijan, UK complete first deal under UKEF £5B loan guarantee program

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