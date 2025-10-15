Азербайджан и Великобритания обсуждают увеличение стратегических инвестиций
- 15 октября, 2025
- 14:57
Азербайджан и Великобритания ведут переговоры о взаимном наращивании стратегических инвестиций.
Об этом сообщил Report посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.
Дипломат напомнил, что несколько недель назад Азербайджан и Великобритания объявили о повышении уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства.
"Великобритания заинтересована в поддержке диверсификации экономики Азербайджана, и мы видим ценность этого для правительства страны", - отметил посол.
Он подчеркнул, что для Великобритании приоритетными секторами являются "чистая энергия" (возобновляемые источники), коммуникации и инфраструктура, а также безопасность, образование и здравоохранение.
"Британские компании проявляют интерес к изучению существующих возможностей в этих сферах в Азербайджане", - добавил Олд.