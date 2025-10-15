Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Азербайджан и Великобритания обсуждают увеличение стратегических инвестиций

    Бизнес
    • 15 октября, 2025
    • 14:57
    Азербайджан и Великобритания обсуждают увеличение стратегических инвестиций

    Азербайджан и Великобритания ведут переговоры о взаимном наращивании стратегических инвестиций.

    Об этом сообщил Report посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

    Дипломат напомнил, что несколько недель назад Азербайджан и Великобритания объявили о повышении уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства.

    "Великобритания заинтересована в поддержке диверсификации экономики Азербайджана, и мы видим ценность этого для правительства страны", - отметил посол.

    Он подчеркнул, что для Великобритании приоритетными секторами являются "чистая энергия" (возобновляемые источники), коммуникации и инфраструктура, а также безопасность, образование и здравоохранение.

    "Британские компании проявляют интерес к изучению существующих возможностей в этих сферах в Азербайджане", - добавил Олд.

