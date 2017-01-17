Азербайджан и Вьетнам договорились развивать экономическое сотрудничество

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Во вьетнамском Ханое состоялось первое заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Вьетнам по вопросам экономического сотрудничества, сообщает Report со ссылкой на BNews.

Вьетнамскую сторону представлял министр промышленности и торговли Вьетнама Чан Туан Ань, азербайджанскую - министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

В рамках заседания стороны оценили сотрудничество между Вьетнамом и Азербайджаном в период 2015 - 2016 гг, результаты соглашений, достигнутых в рамках торгово-экономического сотрудничества.

Отмечалось, что в 2016 году объем двусторонней торговли между Вьетнамом и Азербайджаном имеет положительные признаки восстановления, достигнув 104,44 млн долларов США, в том числе экспорт товаров Вьетнама в Азербайджан - 5,14 млн долларов США , а импорт - 99,30 млн долларов США.

Стороны также обсудили развитие сотрудничества в сфере взаимных инвестиций, АПК, научных изысканий, техники и культуры. Стороны договорились о начале переговоров с целью поощрения и защиты взаимных инвестиций между Вьетнамом и Азербайджаном и о создании благоприятных условий для ведения бизнеса в обеих странах.

Стороны договорились о проведении Дней культуры Азербайджана во Вьетнаме в 2017 году по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.