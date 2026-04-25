Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Азербайджан и Узбекистан обсудили запуск новых производственных проектов

    Азербайджан и Узбекистан обсудили запуск новых производственных проектов в рамках визита узбекской делегации в Баку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

    Делегация во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым находилась с визитом в Азербайджане 22-24 апреля.

    В ходе визита состоялись переговоры с министерством экономики Азербайджана и руководством ведущих компаний по подготовке к совместным мероприятиям, реализации совместных инициатив, запуску новых производственных циклов и участию в WUF13.

    Были согласованы ключевые направления сотрудничества, включая горнодобывающую промышленность, производство строительных материалов, транспорт и логистику, градостроительство, агропромышленный комплекс и фармацевтику.

    Особое внимание было уделено созданию парка "Узбекистан" в Баку и парка "Азербайджан" в Ташкенте, а также развитию сети аптек и проектов по переработке плодоовощной продукции.

    Лазиз Кудратов Всемирный форум городов (WUF13) промышленность фармацевтика Узбекистан
