Азербайджан и Узбекистан обсудили запуск новых производственных проектов в рамках визита узбекской делегации в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Делегация во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым находилась с визитом в Азербайджане 22-24 апреля.

В ходе визита состоялись переговоры с министерством экономики Азербайджана и руководством ведущих компаний по подготовке к совместным мероприятиям, реализации совместных инициатив, запуску новых производственных циклов и участию в WUF13.

Были согласованы ключевые направления сотрудничества, включая горнодобывающую промышленность, производство строительных материалов, транспорт и логистику, градостроительство, агропромышленный комплекс и фармацевтику.

Особое внимание было уделено созданию парка "Узбекистан" в Баку и парка "Азербайджан" в Ташкенте, а также развитию сети аптек и проектов по переработке плодоовощной продукции.