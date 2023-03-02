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Азербайджан и Узбекистан обменяются опытом в налоговой сфере

Азербайджан и Узбекистан обменяются опытом в налоговой сфере Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы управления рисками, применения информационных систем в налоговом администрировании, интеграции с базами данных других государственных структур при получении необходимой информации, администрирования налога на доба
Бизнес
2 марта 2023 г. 20:25
Азербайджан и Узбекистан обменяются опытом в налоговой сфере

Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы управления рисками, применения информационных систем в налоговом администрировании, интеграции с базами данных других государственных структур при получении необходимой информации, администрирования налога на добавленную стоимость и другим вопросам.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, эти вопросы были обсуждены на встрече руководителя Государственной налоговой службы (ГНС) при Министерстве экономики Орханом Назарли с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с первым заместителем председателя Государственного налогового комитета при Министерстве экономики и финансов Узбекистана Мубином Мирзаевым.

На встрече также обсуждались вопросы обмена опытом между двумя странами в налоговой сфере.

Глава ГНС Орхан Назарли отметил, что наши страны сталкиваются с экономическими вызовами, и проинформировал делегацию Узбекистана о проводимой работе в налоговой системе Азербайджана, о реализуемых нововведениях. В ходе встречи были отмечены механизмы контроля в сфере налоговых обязательств бизнеса, применение налоговых инструментов, направленных на снижение уровня “теневой экономики”, меры налогового контроля, применяемые к предприятиям с высоким налоговым риском, возможность обмена опытом в области выявления и устранения общих схем уклонения от уплаты налогов.

На встрече было решено углубить сотрудничество между налоговыми службами наших стран, расширить связи в области обмена информацией и опытом.

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