Азербайджан и Университет IE подписали меморандум о создании Центра лидерства в Баку

В рамках стратегического партнерства с престижным испанским Университетом IE подписан Меморандум о взаимопонимании о создании в Баку Центра лидерства и инноваций IE.

Как сообщает "Report", документ подписали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, первый замминистра экономики Эльнур Алиев, президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф, президент Университета IE Сантьяго Иньигес де Онсоньо, а также главный исполнительный директор ООО "PAŞA Holding" Джалал Гасымов.