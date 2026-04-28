Азербайджан и Университет IE подписали меморандум о создании Центра лидерства в Баку
Бизнес
- 28 апреля, 2026
- 10:53
В рамках стратегического партнерства с престижным испанским Университетом IE подписан Меморандум о взаимопонимании о создании в Баку Центра лидерства и инноваций IE.
Как сообщает "Report", документ подписали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, первый замминистра экономики Эльнур Алиев, президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф, президент Университета IE Сантьяго Иньигес де Онсоньо, а также главный исполнительный директор ООО "PAŞA Holding" Джалал Гасымов.
Последние новости
