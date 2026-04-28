    Азербайджан и Университет IE подписали меморандум о создании Центра лидерства в Баку

    В рамках стратегического партнерства с престижным испанским Университетом IE подписан Меморандум о взаимопонимании о создании в Баку Центра лидерства и инноваций IE.

    Как сообщает "Report", документ подписали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, первый замминистра экономики Эльнур Алиев, президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф, президент Университета IE Сантьяго Иньигес де Онсоньо, а также главный исполнительный директор ООО "PAŞA Holding" Джалал Гасымов.

    Bakıda Liderlik və İnnovasiya üzrə IE Mərkəzinin yaradılması üzrə Anlaşma Memorandumu imzalanıb
    Azerbaijan, IE University ink memorandum to establish Leadership Hub in Baku

