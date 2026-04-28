İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Bakıda Liderlik və İnnovasiya üzrə IE Mərkəzinin yaradılması üzrə Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Biznes
    • 28 aprel, 2026
    • 10:35
    Bakıda Liderlik və İnnovasiya üzrə IE Mərkəzinin yaradılması üzrə Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    İspaniyanın nüfuzlu IE Universiteti ilə strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində Bakıda Liderlik və İnnovasiya üzrə IE Mərkəzinin yaradılması üzrə Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, sənədə elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev,​ iqtisadiyyat nazirinin I müavini Elnur Əliyev, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəf, IE Universitetinin prezidenti Santiago Iñiguez de Onzoño və "PAŞA Holdinq" MMC-nin baş icraçı direktoru Cəlal Qasımov imza atıb.

    Bakıda Liderlik və İnnovasiya üzrə IE Mərkəzinin yaradılması üzrə Anlaşma Memorandumu imzalanıb
    Bakıda Liderlik və İnnovasiya üzrə IE Mərkəzinin yaradılması üzrə Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    İspaniya IE Universiteti Liderlik və İnnovasiya üzrə IE Mərkəzi Anlaşma memorandumu
    Foto
    Азербайджан и Университет IE подписали меморандум о создании Центра лидерства в Баку
    Foto
    Azerbaijan, IE University ink memorandum to establish Leadership Hub in Baku

