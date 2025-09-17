Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в производстве текстиля

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с представителями компании Estex İplik ve Kumaş Sanayi Ticaret A.Ş., находящимися с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере текстильного производства.

Было отмечено, что создание новых промышленных предприятий в Азербайджане имеет важное значение для развития экономики страны. Такие инициативы служат повышению конкурентоспособности текстильной промышленности в Азербайджане, расширению экспортного потенциала и созданию новых рабочих мест.

Стороны подчеркнули, что благоприятная деловая среда в Азербайджане, высокотехнологичная производственная инфраструктура и международные торговые связи открывают для иностранных компаний широкие возможности для выгодных инвестиций в текстильную промышленность страны.