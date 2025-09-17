Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в производстве текстиля

    • 17 сентября, 2025
    • 20:10
    Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в производстве текстиля

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с представителями компании Estex İplik ve Kumaş Sanayi Ticaret A.Ş., находящимися с визитом в Азербайджане.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере текстильного производства.

    Было отмечено, что создание новых промышленных предприятий в Азербайджане имеет важное значение для развития экономики страны. Такие инициативы служат повышению конкурентоспособности текстильной промышленности в Азербайджане, расширению экспортного потенциала и созданию новых рабочих мест.

    Стороны подчеркнули, что благоприятная деловая среда в Азербайджане, высокотехнологичная производственная инфраструктура и международные торговые связи открывают для иностранных компаний широкие возможности для выгодных инвестиций в текстильную промышленность страны.

    Azərbaycan Türkiyə şirkəti ilə tekstil istehsalı üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Azerbaijan, Turkish company discuss textile production project

