İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Azərbaycan Türkiyə şirkəti ilə tekstil istehsalı üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Biznes
    • 17 sentyabr, 2025
    • 19:52
    Azərbaycan Türkiyə şirkəti ilə tekstil istehsalı üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycanda Türkiyənin "Estex İplik ve Kumaş Sanayi Ticaret A.Ş." şirkəti ilə tekstil istehsalı layihəsinin həyata keçiriləsi ilə bağlı əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Azərbaycanda səfərdə olan "Estex İplik ve Kumaş Sanayi Ticaret A.Ş." şirkətinin nümayəndələri ilə görüşüb.

    Bildirilib ki, Azərbaycanda yeni sənaye müəssisələrinin yaradılması iqtisadi potensialın reallaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Belə təşəbbüslər Azərbaycanda tekstil sənayesinin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, ixrac potensialının genişləndirilməsinə və yeni iş yerlərinin yaradılmasına xidmət edir.

    Qeyd olunub ki, Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühiti, eləcə də şirkətin təcrübəsi, yüksək texnoloji istehsal infrastrukturu və beynəlxalq ticarət əlaqələri Azərbaycanda da bu sahəyə investisiya qoyuluşları üçün geniş imkanlar açır.

    Azərbaycan Türkiyə Mikayıl Cabbarov tekstil "Estex İplik ve Kumaş Sanayi Ticaret A.Ş."
    Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в производстве текстиля
    Azerbaijan, Turkish company discuss textile production project

    Son xəbərlər

    21:06

    Latviya Rusiya və Belarusla sərhədləri yaxınlığında hava məkanını bağlayıb

    Digər ölkələr
    20:57
    Foto

    Xaçmazda daha bir istirahət parkı yenilənir

    İnfrastruktur
    20:54
    Foto

    Xankəndidə Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert təşkil edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    20:44
    Foto

    Ermənilərin Qubadlıda qətlə yetirdiyi Oleq Babakın Ukraynada xatirəsi anılıb

    Xarici siyasət
    20:27

    Növbəti müsahibələr barədə məlumatlar müəllimlərin şəxsi kabinetlərinə göndərilib

    Elm və təhsil
    20:27

    Gürcüstan DTX: Tbilisidə Ukrayna vətəndaşları partlayıcı maddələrə görə saxlanılıb

    Digər
    20:14

    İrakli Kobaxidze: Xaricdən maliyyələşən bəzi QHT-lər inqilabi proseslərə cəhd edib

    Xarici siyasət
    20:08

    Qəzza Səhiyyə Nazirliyi: Həlak olan fələstinlilərin sayı 65 mini keçib

    Digər ölkələr
    20:03

    Qırğızıstan və Türkiyə ticarət dövriyyəsini 5 milyard dollara çatdırmağı hədəfləyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti