Азербайджан и США намерены создать платформы экономического или торгового диалога

Азербайджан и Соединенные Штаты Америки намерены выявлять стратегические возможности для увеличения двусторонней торговли и инвестиций, в том числе путем возможного создания платформ экономического или торгового диалога.

Как передает Report, об этом говорится в тексте Хартии о стратегическом партнерстве, подписанной сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

В документе отмечается, что США приветствуют усилия Азербайджана по дальнейшей интеграции в мировую экономику и укреплению его роли как энергетического, торгового, цифрового, финансового, транспортного и логистического хаба Каспийского региона.

Стороны договорились расширять сотрудничество для развития двустороннего и регионального экономического, торгового и инвестиционного взаимодействия при активном участии частного сектора.

Кроме того, Баку и Вашингтон намерены обмениваться передовым опытом и оказывать техническую помощь во внедрении новых технологий, платформ и бизнес-практик. Планируется содействовать партнерствам в подготовке кадров и формировании квалифицированной технологической рабочей силы, а также поощрять инвестиции в трансграничную и транскаспийскую цифровую связанность.

Также предусмотрено сотрудничество на межправительственном уровне и в формате государственно-частных партнерств для поддержки совместных исследований, разработок, коммерциализации и защиты технологий, а также добровольной передачи технологий на взаимно согласованных условиях в рамках действующих правовых норм.