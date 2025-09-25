Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Азербайджан и PowerChina обсудили инвестиции в проекты возобновляемой энергетики

    Бизнес
    • 25 сентября, 2025
    • 18:16
    Азербайджан и PowerChina обсудили инвестиции в проекты возобновляемой энергетики

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с председателем китайской компании PowerChina Resources Ltd. Чжун Хайсяном обсудил инвестиции в сферу возобновляемой энергии.

    Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "X".

    "На встрече мы отметили перспективы сотрудничества в области применения современных технологий и инновационных решений", - отметил Джаббаров.

    По его словам, на встрече были оценены возможности диверсификации совместной деятельности, увеличения экспортного потенциала, реализации проектов по эффективному управлению водными ресурсами на основе государственно-частного партнерства.

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji sahəsinə sərmayə qoyuluşunu müzakirə edib
    Azerbaijan discusses investment in renewable energy with Chinese company

