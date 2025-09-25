Азербайджан и PowerChina обсудили инвестиции в проекты возобновляемой энергетики

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с председателем китайской компании PowerChina Resources Ltd. Чжун Хайсяном обсудил инвестиции в сферу возобновляемой энергии.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети "X".

"На встрече мы отметили перспективы сотрудничества в области применения современных технологий и инновационных решений", - отметил Джаббаров.

По его словам, на встрече были оценены возможности диверсификации совместной деятельности, увеличения экспортного потенциала, реализации проектов по эффективному управлению водными ресурсами на основе государственно-частного партнерства.