О нас

Азербайджан и Пакистан ускорят усилия развитие экономического сотрудничества

Азербайджан и Пакистан ускорят усилия развитие экономического сотрудничества 26 октября в ходе встречи министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с федеральным министром оборонного производства Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исраром Тарином в рамках оборонно-космической выставки "Saha Expo-2022", прохо
Бизнес
26 октября 2022 г. 23:39
Азербайджан и Пакистан ускорят усилия развитие экономического сотрудничества

26 октября в ходе встречи министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с федеральным министром оборонного производства Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исраром Тарином в рамках оборонно-космической выставки "Saha Expo-2022", проходившей в Турции, оба чиновника в качестве сопредседателей Межправительственной совместной комиссии двух стран заявили об усилении развития сотрудничества в различных сферах экономики.

Как сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана, стороны также обсудили перспективы взаимного военно-технического сотрудничества и обменялись мнениями по другим интересующим вопросам.

Стороны высоко оценили важность встречи, на которой состоялись полезные обсуждения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı üçün səyləri artıracaqlar

Другие новости из категории

Председатель KOBİA обсудил сотрудничество с менеджером ведущей турецкой компании
Председатель KOBİA обсудил сотрудничество с менеджером ведущей турецкой компании
26 октября 2022 г. 20:32
Возобновлены поставки меди из Азербайджана в Великобританию
Возобновлены поставки меди из Азербайджана в Великобританию
26 октября 2022 г. 17:02
В Азербайджане утверждена цена еще на 76 лекарственных средств
В Азербайджане утверждена цена еще на 76 лекарственных средств
26 октября 2022 г. 16:57
Советник посольства: Китайские компании заинтересованы в cотрудничестве с Азербайджаном
Советник посольства: Китайские компании заинтересованы в cотрудничестве с Азербайджаном
26 октября 2022 г. 12:49
В Баку открылась ярмарка китайской продукции
ФотоВ Баку открылась ярмарка китайской продукции
26 октября 2022 г. 11:30
В Азербайджане приватизированы один объект и 20 транспортных средств
В Азербайджане приватизированы один объект и 20 транспортных средств
26 октября 2022 г. 10:48
Азербайджан возобновил экспорт водки в две страны
Азербайджан возобновил экспорт водки в две страны
25 октября 2022 г. 18:09
Госслужба оштрафовала один из хозяйствующих субъектов на 11 тыс. манатов
Госслужба оштрафовала один из хозяйствующих субъектов на 11 тыс. манатов
25 октября 2022 г. 17:46
Азербайджан увеличил импорт сливочного масла с основного рынка поставок
Азербайджан увеличил импорт сливочного масла с основного рынка поставок
25 октября 2022 г. 16:12
Будет сформирован новый состав Общественного совета при KOBİA
Будет сформирован новый состав Общественного совета при KOBİA
25 октября 2022 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi