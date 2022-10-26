Азербайджан и Пакистан ускорят усилия развитие экономического сотрудничества

26 октября в ходе встречи министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с федеральным министром оборонного производства Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исраром Тарином в рамках оборонно-космической выставки "Saha Expo-2022", прохо

26 октября в ходе встречи министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с федеральным министром оборонного производства Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исраром Тарином в рамках оборонно-космической выставки "Saha Expo-2022", проходившей в Турции, оба чиновника в качестве сопредседателей Межправительственной совместной комиссии двух стран заявили об усилении развития сотрудничества в различных сферах экономики.



Как сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана, стороны также обсудили перспективы взаимного военно-технического сотрудничества и обменялись мнениями по другим интересующим вопросам.

Стороны высоко оценили важность встречи, на которой состоялись полезные обсуждения.