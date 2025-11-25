Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Азербайджан и Пакистан обсудили расширение взаимных инвестиций

    Бизнес
    • 25 ноября, 2025
    • 13:59
    Азербайджан и Пакистан обсудили увеличение взаимных инвестиций, уделив особое внимание реализации совместных проектов.

    Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети X.

    По его словам, в ходе визита в Пакистан он провел встречу с национальным координатором Совета по содействию специальным инвестициям Пакистана Сарфаразом Ахмедом.

    Стороны обменялись мнениями о расширении взаимных инвестиций, включая вложения в нефтегазовый сектор, а также о поощрении совместных проектов и активной поддержке сотрудничества деловых кругов двух стран.

    Azərbaycan və Pakistan qarşılıqlı investisiya axınlarının artırılmasını müzakirə edib

