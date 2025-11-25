Азербайджан и Пакистан обсудили расширение взаимных инвестиций

Азербайджан и Пакистан обсудили увеличение взаимных инвестиций, уделив особое внимание реализации совместных проектов.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети X.

По его словам, в ходе визита в Пакистан он провел встречу с национальным координатором Совета по содействию специальным инвестициям Пакистана Сарфаразом Ахмедом.

Стороны обменялись мнениями о расширении взаимных инвестиций, включая вложения в нефтегазовый сектор, а также о поощрении совместных проектов и активной поддержке сотрудничества деловых кругов двух стран.

#Pakistan İslam Respublikasına səfərimiz çərçivəsində Pakistanın Xüsusi İnvestisiyaların Asanlaşdırılması Şurasının (@sifcpakistan) milli koordinatoru, general-leytenant Sarfaraz Əhməd ilə görüşməkdən məmnun olduq. #Neft-#qaz sektoruna sərmayələr də daxil olmaqla, qarşılıqlı… pic.twitter.com/6MI2MOhUuW