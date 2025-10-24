Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Азербайджан и ООН подписали рамочный документ о сотрудничестве до 2030 года

    Бизнес
    • 24 октября, 2025
    • 20:24
    Азербайджан и ООН подписали рамочный документ о сотрудничестве до 2030 года

    Азербайджан и ООН подписали Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2026–2030 годы.

    Как передаёт Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в соцсетях.

    По его словам, новый документ охватывает ключевые стратегические направления - инклюзивный социально-экономический рост, развитие человеческого капитала, экологическую устойчивость, климатическую адаптацию и "зеленый переход".

    Соглашение было подписано на мероприятии, посвященном 80-летию создания ООН. Министр подчеркнул, что партнерство открывает новые возможности для устойчивого развития и совершенствования национальной экономической модели.

    Микаил Джаббаров Азербайджан ООН
    Фото
    Фото
