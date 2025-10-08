Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Азербайджан и Оман обсудили совместную деятельность в транзитной сфере

    Бизнес
    • 08 октября, 2025
    • 11:41
    Азербайджан и Оман обсудили совместную деятельность в транзитной сфере

    Азербайджан и Оман обсудили совместную деятельность в транзитной сфере.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

    "В ходе рабочего визита в Оман было приятно встретиться с министром экономики этой страны Саидом бин Мухаммедом ас-Сакри. Мы рассмотрели возможности укрепления экономических отношений, реализации потенциала сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, развития совместной деятельности в сфере энергетики, промышленных зон, туризма, МСП и транзита. Мы обменялись мнениями о благоприятных возможностях, которые создает для иностранных инвестиций географическое положение Азербайджана, имеющее высокий транзитный потенциал", - говорится в публикации.

    Azərbaycan və Oman tranzit sektorunda birgə fəaliyyəti müzakirə edib
    Azerbaijan and Oman mull strengthening of economic relations

