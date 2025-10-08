Азербайджан и Оман обсудили совместную деятельность в транзитной сфере
- 08 октября, 2025
- 11:41
Азербайджан и Оман обсудили совместную деятельность в транзитной сфере.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".
"В ходе рабочего визита в Оман было приятно встретиться с министром экономики этой страны Саидом бин Мухаммедом ас-Сакри. Мы рассмотрели возможности укрепления экономических отношений, реализации потенциала сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, развития совместной деятельности в сфере энергетики, промышленных зон, туризма, МСП и транзита. Мы обменялись мнениями о благоприятных возможностях, которые создает для иностранных инвестиций географическое положение Азербайджана, имеющее высокий транзитный потенциал", - говорится в публикации.
#Oman Sultanlığına işgüzar səfərimiz zamanı bu ölkənin iqtisadiyyat naziri cənab Səid bin Məhəmməd bin Əhməd Al Saqri (@SaidAlsaqri) ilə görüşmək xoş oldu.— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) October 8, 2025
İqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi, #ticarət və #investisiya sahəsində əməkdaşlıq potensialının reallaşdırılması, #enerji,… pic.twitter.com/o3sXSZQOVe