    Азербайджан и Латвия утвердили протокол 9-го заседания МПК

    Азербайджан и Латвия утвердили протокол 9-го заседания МПК

    Азербайджан и Латвия утвердили протокол по итогам 9-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое состоялось сегодня в Шуше.

    Как сообщает Report, документ предусматривает расширение взаимодействия между странами по широкому спектру направлений.

    В частности, стороны договорились активизировать сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, транспорта, науки и образования, труда и социальной защиты, градостроительства, экологии, туризма и культуры.

    В протоколе также зафиксировано намерение продолжить совершенствование договорно-правовой базы двусторонних отношений.

    Кроме того, достигнута договоренность о проведении 10-го заседания комиссии в следующем году в Риге.

    Azərbaycan-Latviya Komissiyasının iclasının yekun protokolu təsdiqlənib

    Пожар в жилом частном доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО-2

    Правительство Азербайджана прогнозирует стабильный курс маната до 2031 года

    В Азербайджане среднегодовая экспортная цена нефти в 2027-2030гг прогнозируется на уровне $65

    Стармер: Великобритания не будет участвовать в войне с Ираном, несмотря на давление Трампа

    Армандс Краузе восхитился борьбой Азербайджана за территориальную целостность

    Минфин: Доходы населения Азербайджана в 2030г превысят 135 млрд манатов

    Азербайджан и Латвия могут создать Бизнес-совет

    Азербайджан и Латвия утвердили протокол 9-го заседания МПК

    Азербайджан пересмотрел прогноз роста ВВП на 2026 год

