Азербайджан и Латвия утвердили протокол 9-го заседания МПК
- 15 апреля, 2026
- 16:36
Азербайджан и Латвия утвердили протокол по итогам 9-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое состоялось сегодня в Шуше.
Как сообщает Report, документ предусматривает расширение взаимодействия между странами по широкому спектру направлений.
В частности, стороны договорились активизировать сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, транспорта, науки и образования, труда и социальной защиты, градостроительства, экологии, туризма и культуры.
В протоколе также зафиксировано намерение продолжить совершенствование договорно-правовой базы двусторонних отношений.
Кроме того, достигнута договоренность о проведении 10-го заседания комиссии в следующем году в Риге.