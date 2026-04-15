Азербайджан и Латвия утвердили протокол 9-го заседания МПК

Азербайджан и Латвия утвердили протокол по итогам 9-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое состоялось сегодня в Шуше.

Как сообщает Report, документ предусматривает расширение взаимодействия между странами по широкому спектру направлений.

В частности, стороны договорились активизировать сотрудничество в сферах торговли и инвестиций, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, транспорта, науки и образования, труда и социальной защиты, градостроительства, экологии, туризма и культуры.

В протоколе также зафиксировано намерение продолжить совершенствование договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Кроме того, достигнута договоренность о проведении 10-го заседания комиссии в следующем году в Риге.