Азербайджан и Казахстан могут создать совместный частный инвестфонд - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджан и Казахстан обсуждают возможности создания совместных предприятий и частных инвестиционных фондов.

Об этом Report сообщила заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Айжан Бижанова.

По ее словам, обе страны заинтересованы в этой сфере:

"Нас привлекает то, как инвестиционный фонд Азербайджана поддерживает молодежь в сфере франчайзинга. У нас тоже есть организация, которая занимается развитием идей предпринимателей от малого к большому и выводом их на внешний рынок. Если объединить эти два механизма, мы сможем сформировать совместный проект", - подчеркнула А. Бижанова.

Заместитель министра также отметила, что представленные Азербайджаном системы цифрового мониторинга государственных программ и видеооценки актуальны и для Казахстана: "Мы видим возможности для сотрудничества и в этой сфере, и готовы работать вместе".