    Азербайджан и Казахстан могут создать совместный частный инвестфонд - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    • 30 октября, 2025
    • 15:57
    Азербайджан и Казахстан могут создать совместный частный инвестфонд - ЭКСКЛЮЗИВ

    Азербайджан и Казахстан обсуждают возможности создания совместных предприятий и частных инвестиционных фондов.

    Об этом Report сообщила заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Айжан Бижанова.

    По ее словам, обе страны заинтересованы в этой сфере:

    "Нас привлекает то, как инвестиционный фонд Азербайджана поддерживает молодежь в сфере франчайзинга. У нас тоже есть организация, которая занимается развитием идей предпринимателей от малого к большому и выводом их на внешний рынок. Если объединить эти два механизма, мы сможем сформировать совместный проект", - подчеркнула А. Бижанова.

    Заместитель министра также отметила, что представленные Азербайджаном системы цифрового мониторинга государственных программ и видеооценки актуальны и для Казахстана: "Мы видим возможности для сотрудничества и в этой сфере, и готовы работать вместе".

