    Бизнес
    • 25 ноября, 2025
    • 10:24
    Азербайджан и Катар провели первое заседание совместного делового совета

    В Дохе в рамках 4-го заседания Совместной экономической, торговой и технической комиссии Азербайджана и Катара состоялось первое заседание Совместного азербайджано-катарского делового совета.

    Как сообщает Report со ссылкой на катарские СМИ, мероприятие прошло под сопредседательством члена правления Торгово-промышленной палаты Катара Мохаммеда бин Джаухара Аль Мохаммеда и главы Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) Орхана Мамедова.

    В заседании приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров, государственный министр по вопросам внешней торговли Катара Ахмад бин Мухаммад Аль-Саид, заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Катара Мохаммед бин Товар аль-Кувари и другие официальные лица.

    Стороны обсудили широкий спектр перспектив сотрудничества между деловыми кругами обеих стран, включая инвестиционный климат и механизмы привлечения бизнеса к совместным проектам. Особое внимание было уделено потенциалу в сельском хозяйстве, туризме, технологиях и других секторах.

    Сопредседатель катарской стороны Мохаммед бин Джаухар Аль Мохаммед отметил, что создание Совета отражает стремление обеих стран укреплять экономические и торговые связи, формируя устойчивую платформу сотрудничества. В свою очередь глава KOBİA Орхан Мамедов подчеркнул, что первая встреча Совета является важным этапом в развитии катарско-азербайджанских отношений, которые планируется расширять через партнерство в ключевых секторах экономики.

    Глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров заявил, что запуск Совета придает новый импульс дружбе и взаимному доверию между странами и окажет позитивное влияние на деловое сообщество, прежде всего на частный сектор. Он также сообщил о продолжающихся переговорах по совершенствованию механизмов развития торговых отношений и выразил уверенность, что Совет станет ключевым инструментом укрепления связей между предпринимателями обеих стран.

    Во время заседания стороны представили презентации о доступных инвестиционных возможностях своих стран. Азербайджанская делегация отдельно подчеркнула преимущества инвестиций в Свободную экономическую зону Алят.

    Участники подчеркнули роль Делового совета как площадки для обмена опытом, развития коммуникации и расширения инвестиционного сотрудничества между Катаром и Азербайджаном.

